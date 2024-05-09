Правительство Словакии отказалось поддержать инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. После этого словаки решили самостоятельно присоединиться к помощи. Инициативу граждан госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Читайте также В Европе закрывают глаза: что приостанавливает крах путинского режима
Инициатива словаков
Сейчас граждане Словакии надонатили более 4 миллионов евро, что является чрезвычайным результатом. Эти средства планируют направить на закупку 2692 артиллерийских снарядов у чешской компании STV Group.
Я очень горжусь моими согражданами, я также лично присоединилась к этой инициативе, считаю, что это проявление солидарности со своими соседями,
– сказала Катарина Матернова.
Госпожа посол добавила, что хотела, чтобы такая самоорганизация нации стала хорошим примером для людей в других странах.
Ранее граждане Словакии опубликовали заявление с призывом донатить Украине.
Мы отказываемся мириться с отказом в помощи пострадавшему от войны соседу. Покажем, что это решают не только они. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует большинству граждан. Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим помочь и можем помочь. Давайте покажем, что мы действительно понимаем, что Украина тоже воюет за нас и имеет право защищаться. Будем смелыми вместе и поможем ей тем, что ей больше всего нужно, а это амуницией. Присоединяемся к глобальной инициативе чешского правительства. Пожертвуйте сейчас!
– говорилось в тексте обращения.
Другие заявления Матерновой
- Катарина Матернова ответила, может ли наше государство стать полноправным членом Евросоюза до конца 2030 года. Госпожа посол отметила, что прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС, – то же, что смотреть в хрустальный шар для предсказаний. Дату – 2030 год – озвучил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
- В то же время она добавила, что война имеет большое влияние, так же как и прогресс в отношении реформ. По мнению госпожи посла, в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, такая дата вполне реальна.
- Госпожа посол также ответила, угрожает ли поддержке нашего государства победа радикалов на выборах в Европе. По ее словам, как и на предыдущих выборах, радикальные партии всегда имеют шанс прийти к власти. Впрочем, уверена госпожа посол, центристы таки удержатся.