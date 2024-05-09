Правительство Словакии отказалось поддержать инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины. После этого словаки решили самостоятельно присоединиться к помощи. Инициативу граждан госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Инициатива словаков

Сейчас граждане Словакии надонатили более 4 миллионов евро, что является чрезвычайным результатом. Эти средства планируют направить на закупку 2692 артиллерийских снарядов у чешской компании STV Group.

Я очень горжусь моими согражданами, я также лично присоединилась к этой инициативе, считаю, что это проявление солидарности со своими соседями,

– сказала Катарина Матернова.

Госпожа посол добавила, что хотела, чтобы такая самоорганизация нации стала хорошим примером для людей в других странах.

Ранее граждане Словакии опубликовали заявление с призывом донатить Украине.

Мы отказываемся мириться с отказом в помощи пострадавшему от войны соседу. Покажем, что это решают не только они. Мы убеждены, что позиция власти не соответствует большинству граждан. Мы уверены, что мы, жители Словакии, хотим помочь и можем помочь. Давайте покажем, что мы действительно понимаем, что Украина тоже воюет за нас и имеет право защищаться. Будем смелыми вместе и поможем ей тем, что ей больше всего нужно, а это амуницией. Присоединяемся к глобальной инициативе чешского правительства. Пожертвуйте сейчас!

– говорилось в тексте обращения.

Другие заявления Матерновой