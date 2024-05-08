Об этом рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что основной проблемой для европейских стран является не то, что Россия адаптировалась к санкциям, а то, что там закрывают глаза на их обход. Это может привести к неэффективности санкционных пакетов.

Смотрите также ЕС предлагает ввести санкции против российского аналога SWIFT

Санкции Европы

Политтехнолог считает, что можно сколько угодно вводить ограничения на стоимость российской нефти, но если теневой флот России и дальше будет насчитывать более тысячи танкеров, то это не будет иметь смысла.

Оказывается, что 50% российского сжиженного газа покупает Европа. Франция одна из основных покупателей. Примерно 36% российского топлива идет в Азию,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Он также отметил, что в цифровую эпоху совсем не сложно отследить те суда, которые помогают обходить России нефтяные санкции. Это касается и других ограничений, в частности ввоз в Россию чипов и авиазапчастей.

Странно, что западные спецслужбы закрывают глаза на то, что происходит, – подчеркнул политтехнолог.

Действуют ли Европейские санкции против России