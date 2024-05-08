Про це розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що основною проблемою для європейських країн є не те, що Росія адаптувалась до санкцій, а те, що там закривають очі на їхній обхід. Це може призвести до неефективності санкційних пакетів.

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Санкції Європи

Політтехнолог вважає, що можна скільки завгодно вводити обмеження на вартість російської нафти, але якщо тіньовий флот Росії і далі налічуватиме понад тисячу танкерів, то це не матиме сенсу.

Виявляється, що 50% російського зрідженого газу купує Європа. Франція одна з основних покупців. Приблизно 36% російського палива йде в Азію,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Він також зауважив, що у цифрову епоху зовсім не складно відстежити ті судна, які допомагають обходити Росії нафтові санкції. Це стосується й інших обмежень, зокрема ввезення в Росію чіпів та авіазапчастин.

Дивно, що західні спецслужби закривають очі на те, що відбувається, – наголосив політтехнолог.

Чи діють Європейські санкції проти Росії