Уряд Словаччини відмовився підтримати ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України. Після цього словаки вирішили самотужки долучитися до допомоги. Ініціативу громадян пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Ініціатива словаків

Наразі громадяни Словаччини надонатили понад 4 мільйони євро, що є надзвичайним результатом. Ці кошти планують спрямувати на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеської компанії STV Group.

Я дуже пишаюся моїми співгромадянами, я також особисто долучилася до цієї ініціативи, вважаю, що це прояв солідарності зі своїми сусідами,

– сказала Катаріна Матернова.

Пані посол додала, що хотіла, щоб така самоорганізація нації стала добрим прикладом для людей в інших країнах.

Раніше громадяни Словаччини опублікували заяву із закликом донатити Україні.

Ми відмовляємося миритися з відмовою у допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажемо, що це вирішують не тільки вони. Ми переконані, що позиція влади не відповідає більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо допомогти й можемо допомогти. Покажімо, що ми дійсно розуміємо, що Україна теж воює за нас і має право захищатися. Будьмо сміливими разом і допоможемо їй тим, що їй найбільше потрібно, а це амуніцією. Долучаймося до глобальної ініціативи чеського уряду. Пожертвуйте зараз!

– йшлось в тексті звернення.

Інші заяви Матернової