Уряд Словаччини відмовився підтримати ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України. Після цього словаки вирішили самотужки долучитися до допомоги. Ініціативу громадян пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Ініціатива словаків
Наразі громадяни Словаччини надонатили понад 4 мільйони євро, що є надзвичайним результатом. Ці кошти планують спрямувати на закупівлю 2692 артилерійських снарядів у чеської компанії STV Group.
Я дуже пишаюся моїми співгромадянами, я також особисто долучилася до цієї ініціативи, вважаю, що це прояв солідарності зі своїми сусідами,
– сказала Катаріна Матернова.
Пані посол додала, що хотіла, щоб така самоорганізація нації стала добрим прикладом для людей в інших країнах.
Раніше громадяни Словаччини опублікували заяву із закликом донатити Україні.
Ми відмовляємося миритися з відмовою у допомозі постраждалому від війни сусіду. Покажемо, що це вирішують не тільки вони. Ми переконані, що позиція влади не відповідає більшості громадян. Ми впевнені, що ми, жителі Словаччини, хочемо допомогти й можемо допомогти. Покажімо, що ми дійсно розуміємо, що Україна теж воює за нас і має право захищатися. Будьмо сміливими разом і допоможемо їй тим, що їй найбільше потрібно, а це амуніцією. Долучаймося до глобальної ініціативи чеського уряду. Пожертвуйте зараз!
– йшлось в тексті звернення.
Інші заяви Матернової
- Катаріна Матернова відповіла, чи може наша держава стати повноправним членом Євросоюзу до кінця 2030 року. Пані посол зазначила, що прогнозувати, коли точно Україна стане членом ЄС, – те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень. Дату – 2030 рік – озвучив голова Європейської ради Шарль Мішель.
- Водночас вона додала, що війна має великий вплив, так само як і прогрес стосовно реформ. На думку пані посла, у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, така дата цілком реальна.
- Пані посол також відповіла, чи загрожує підтримці нашої держави перемога радикалів на виборах у Європі. За її словами, як і на попередніх виборах, радикальні партії завжди мають шанс прийти до влади. Втім, впевнена пані посол, центристи таки втримаються.