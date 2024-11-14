В Киевской области обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101

В Киевской области чрезвычайники обнаружили боевую часть российской ракеты. Они изъяли ее и доставили на площадку для уничтожения.

В Броварском районе Киевской области на поле обнаружили боевую часть ракеты Х-101. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС региона.

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Саперы оперативно отреагировали

На место происшествия прибыли саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Они осмотрели находку, безопасно изъяли ее и доставили на специальную площадку для уничтожения.

Кроме этого, в ГСЧС обратились к гражданам. Там отметили, если обнаружили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и немедленно сообщите по телефону "101".

Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. Россия часто атакует Киев и область ракетами и дронами, поэтому такие находки не удивительны.

В частности, утром 13 ноября в небе над центром Киева зафиксировали "Шахед". По вражеским целям работала противовоздушная оборона.