Боевая работа ПВО: в ВСУ показали сбитый вражеский вертолет

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику врага. Система ПВО контролирует ситуацию в небе над нашим государством.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины вечером четверга, 17 марта.

Читайте также 30% личного состава, оружия и техники: ВСУ нанесли большие потери врагу возле Харькова и Изюма

Там обнародовали фото сбитой авиационной техники российских оккупантов, одновременно поблагодарив наших воинов, которые просто проходили мимо и засняли момент.

Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Вместе победим!

– говорится в сообщении Генштаба.

В ВСУ показали сбитый вражеский вертолет / Фото Генерального штаба

Потери россиян по состоянию на 17 марта