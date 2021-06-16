Боевик хотел показаться украинским военным, но его убили оккупанты, – разведка

16 июня 2021 , 18:50
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Источник:

Оперативно-тактическая группировка "Север"

Пророссийские боевики ликвидировали одного из своих "сослуживцев" при попытке перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел утром, 16 июня.

Оккупанты коварно застрелили своего же военного. Это произошло в районе села Екатериновка, что на Луганщине.

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Российского наемника убили боевики при попытке перейти на сторону ВСУ

Военнослужащий незаконных вооруженных формирований хотел показаться украинским военным. Впрочем он был застрелен на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск.

После этого его "собратья" эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт. По данным разведки, главари боевиков пытаются жестко пресекать случаи сдачи в плен своих представителей.

К тому же оккупанты скрывают факты их ликвидации при попытках перехода на сторону Вооруженных сил Украины из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики.

Оккупанты распространяют фейки о ВСУ: что известно

  • Российские наемники продолжают распространять фейки о ВСУ. Украинская разведка 14 июня обнародовала записи разговора боевиков, которые распространяют ложную информацию о якобы диверсии наших военных в Голубовском.
  • Представители незаконных вооруженных формирований заявили, что украинские воины якобы напали на наблюдательный пост возле Голубовского.
  • В то же время Украина опровергла все заявления. По данным разведки, пророссийский боевик в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих сослуживцев и покончил с собой.
Автор: Марина Васильєва