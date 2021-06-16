Боевик хотел показаться украинским военным, но его убили оккупанты, – разведка

Пророссийские боевики ликвидировали одного из своих "сослуживцев" при попытке перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел утром, 16 июня.

Оккупанты коварно застрелили своего же военного. Это произошло в районе села Екатериновка, что на Луганщине.

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Российского наемника убили боевики при попытке перейти на сторону ВСУ

Военнослужащий незаконных вооруженных формирований хотел показаться украинским военным. Впрочем он был застрелен на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск.

После этого его "собратья" эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт. По данным разведки, главари боевиков пытаются жестко пресекать случаи сдачи в плен своих представителей.

К тому же оккупанты скрывают факты их ликвидации при попытках перехода на сторону Вооруженных сил Украины из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики.

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