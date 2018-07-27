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Боевика Захарченко прооперировали, – оккупанты о ситуации с ранением своего главаря

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Оккупанты утверждают, что Захарченко сделали операцию, но ранения под Авдеевкой он не получал
Оккупанты утверждают, что Захарченко сделали операцию, но ранения под Авдеевкой он не получал / Соцсети

Представители оккупационных властей в Донецкой области подтвердили, что их вождю Александру Захарченко делали операцию, зато опровергли информацию о его недавнем ранении по Авдеевкой.

Об этом сообщает одно из российских информационных агентств.

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Так, по словам оккупантов, у Захарченко была плановая операция.

"Это фейковая информация. Глава перенес плановую операцию, связанную с тяжелым ранением в Дебальцево в 2015 году. Уже приступил к работе в полном объеме", – убеждают в так называемой администрации главы псевдореспублики.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что главарь оккупантов в Донецкой области Александр Захарченко получил ранение под Авдеевкой, поэтому ему сделали операцию и теперь боевик вынужден передвигаться на костылях.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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