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Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
Олексій Чибісов

День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися

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Зліва направо: Андрієнко, ватажок митниці Віталій Панков та курляйтер із Ташкентом
Зліва направо: Андрієнко, ватажок митниці Віталій Панков та курляйтер із Ташкентом / Фото з відкритих джерел

Доки ватні мешканці Донецька, а також численні колаборанти та колишні зеки і наркомани відзначали знаковий для себе день, коли народився їх апостол, володар всея домбабве та торговець курятиною Сашко Захарченко, деяких з його підлеглих лупцювали у катувальнях колишньго приміщення СБУ. Саме такий подарунок отримав "генералісімус" від МДБшників.

У вівторок в обідню годину центр Донецька наповнився озброєними бойовиками. Місцеві, звісно, звернули увагу на присутність терористів у непритаманній їм кількості, однак всерйоз про те, що коїться, не задумались все ж таки досить звична картина. Втім, проходила спецоперація з затримання цілого "міністра транспорту" Ігора Андрієнка.

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Як виявилося, колаборанта, який ще у 2013-му році був звичайним місцевим депутатом, приймали за корупційні схеми. Мовляв, "натирив" він разом із іншими "держслужбовцями" аж три мільярди рублів. Сума чимала, якщо вдаватися до підрахунків, скільки грошей взагалі виділяла Росія на фінансування транспорту у "ДНР", то навряд чи за чотири роки стільки назбирається. Втім, тут кількість вкраденого немає великого значення – скільки б не намалювали ФСБшники (МДБшники), вони вирішили вдарити по бізнесу Захарченка та його компаньйона Ташкента. Саме протеже останнього й був Андрієнко. Займався "міністр" досить простими речима контролював виплату данини з перевізників та контрабандистів. Ні про який ремонт чогось, звісно, мови не було, хіба лише якусь косметичну латку у Донецьку поставив, та й то задля пропаганди та розповідей про "республіку", яка встає з колін.

А от грошей його діяльність приносила суттєво багато. Все ж таки ринок транспорту за напрямом "Окуповані території Цивілізація" перевантажений. Тим більше приносили логістичні послуги з перевезення контрабандою українських товарів. Залізницю наш герой взагалі не чіпав то свята для військових РФ річ, завдяки якій є чим стріляти та тероризувати населення. Пасажирські перевезення залізницею Андрієнка не турбували, бо на цьому заробити можна менше, ніж на здаванні потягів на металолом. Отже, якщо розкладати за поняттями, як це роблять у квазіреспубліках, то пацан діяв досить рівно, але не всі угрупування можуть так думати. Наприклад, ФСБшники, які відправили на Донбас своїх офіцерів для розслідування реальної картини корупції серед терористів. Хочуть у Москві донести Путіну, як пішла "по беспределу" братва Сурковська. А масштаби там ого-го, хоча й ніяк не три мільярди на "міністерство". Хіба що десь у Ташкента, можливо, й є такі суми, втім, вони просто складаються з того, що навіджимав терорист, а не з виділених Росією грошей.

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Але ж затримання за нібито розкрадання трьох мільярдів привід для того, щоб Андрієнко швидко зрозумів: треба здавати всіх своїх ватажків. Зараз він стовідсотково дає покази навіть проти тих, кого у житті не бачив. І нічого з ним у МДБ не зроблять полупцюють, гроші візьмуть та виженуть голого на вулиці Донецька. Із ним розправляться свої ж, яких він злив із потрохами. А от Захарченко із Тимофєєвим та Диким варто напрягтися. Під них риють серйозні люди.

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини Донецька ФСБ
Джерело: 24 Канал
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