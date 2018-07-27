Бойовика Захарченка прооперували, – окупанти про ситуацію із пораненням свого ватажка

Представники окупаційної влади на Донеччині підтвердили, що їхньому вождю Олександру Захарченку робили операцію, натомість спростували інформацію про його нещодавнє поранення під Авдіївкою.

Про це повідомляє одна із російських інформаційних агенцій.

Читйате також: День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися

Так, за словами окупантів, Захарченко мав планову операцію.

"Це фейкова інформація. Очільник переніс планову операцію, пов'язану з важким пораненням в Дебальцевому в 2015 році. Вже приступив до роботи в повному обсязі", – переконують в так званій адміністрації голови псевдореспубліки.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ватажок окупантів на Донеччині Олександр Захарченко зазнав поранення під Авдіївкою, відтак йому зробили операцію та тепер бойовик є змушеним пересуватися на милицях.