Боевики 43 раза нарушили режим тишины на Донбассе, – ОБСЕ
Источник:СММ ОБСЕ
СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 43 нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков. В частности речь идет об обстрелах и взрывах.
Об этом сообщается в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией в Украине 30 сентября 2021 года.
Читайте также Такого не было уже более года: в ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации на Донбассе
Нарушения на Донбассе
В Донецкой области СММ зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения,
– отметили в ОБСЕ.
Большинство нарушений режима прекращения огня – к востоку от Майорска (подконтрольного правительству, 45 километров к северо-востоку от Донецка).
Нарушения в Луганской области
В Луганской области СММ зафиксировала 28 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения,
– говорится в отчете.
- Большинство – на юго-востоке и северо-востоке от Попасной (подконтрольной правительству, 69 километров к западу от Луганска);
- Некоторые из них – на северо-западе от участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).
Ситуация на Донбассе: что известно
- Оккупанты 30 сентября открывали огонь по позициям бойцов ВСУ 13 раз.
- Российские наемники применяли для обстрелов запрещенное вооружение.
- В результате вражеских атак 1 защитник Украины погиб, еще 1 – ранен.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала