Боевики блокируют КПВВ: где можно свободно выехать из оккупированных территорий
Источник:МВД
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по состоянию на 17 июля 2021 года все пункты въезда-выезда на линии разграничения с оккупированной территорией открыты, и работают ежедневно. Это обеспечили согласно указу командующего Объединенных сил.
Впрочем, на самом деле люди могут проходить только через два КПВВ. А все потому, что пророссийские боевики блокируют работу остальных.
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На линии разграничения полноценно работает только один КПВВ
Объединенные силы, как и положено, обеспечили работу всех КПВВ на линии разграничения ежедневно с 8 до 16 часов. Но оккупанты полностью блокируют дорожные коридоры через 5 пунктов въезда-выезда, а именно:
- "Счастье".
- "Золотое".
- "Гнутовое".
- "Майорское".
- "Марьинка".
Через два пункта боевики позволяют людям с оккупированных территорий проходить на контролируемую украинским правительством землю. Но:
- Но "Новотроицкое" они открывают только дважды в неделю.
- Ежедневно же фактически работает всего один КПВВ – "Станица Луганская".
- По сообщению МВД, в течение прошлой недели через КПВВ "Новотроицкое" прошли 580 человек на оккупированные территории Донбасса, в обратном направлении – 599.
- Через "Станицу Луганскую" – 7296 и 5769 соответственно.
Напомним, в июле Россия снова заблокировала инициативы Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе