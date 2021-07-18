Боевики блокируют КПВВ: где можно свободно выехать из оккупированных территорий

18 июля 2021 , 02:24
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Источник:

МВД

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, по состоянию на 17 июля 2021 года все пункты въезда-выезда на линии разграничения с оккупированной территорией открыты, и работают ежедневно. Это обеспечили согласно указу командующего Объединенных сил.

Впрочем, на самом деле люди могут проходить только через два КПВВ. А все потому, что пророссийские боевики блокируют работу остальных.

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На линии разграничения полноценно работает только один КПВВ

Объединенные силы, как и положено, обеспечили работу всех КПВВ на линии разграничения ежедневно с 8 до 16 часов. Но оккупанты полностью блокируют дорожные коридоры через 5 пунктов въезда-выезда, а именно:

  • "Счастье". 
  • "Золотое". 
  • "Гнутовое". 
  • "Майорское".
  • "Марьинка".

Через два пункта боевики позволяют людям с оккупированных территорий проходить на контролируемую украинским правительством землю. Но:

  • Но "Новотроицкое" они открывают только дважды в неделю.
  • Ежедневно же фактически работает всего один КПВВ – "Станица Луганская".
Сколько людей пересекает линию разграничения:
  • По сообщению МВД, в течение прошлой недели через КПВВ "Новотроицкое" прошли 580 человек на оккупированные территории Донбасса, в обратном направлении – 599.
  • Через "Станицу Луганскую" – 7296 и 5769 соответственно.

Напомним, в июле Россия снова заблокировала инициативы Украины по разминированию и КПВВ на Донбассе

Автор: Олесь Друкач