"Это захват заложников": боевики блокируют выезд детей из оккупированных территорий

Российские оккупанты на Донбассе заставляют детей по достижении 14 лет получать местные "паспорта", или даже российские. При этом их не выпускают на контролируемую правительством территорию Украины.

Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Его глава Алексей Резников рассказал подробности.

Напомним Почти 500 тысяч украинцев стали россиянами: Кремль проводит паспортизацию жителей ОРДЛО

"Самый настоящий захват заложников"

Раньше дети 14 – 16 лет с ОРДО могли выехать со свидетельством о рождении – украинским. Однако теперь боевики запретили переход через КПВВ (полностью – то есть, даже на территорию России), и требуют у детей незаконные документы.

В частности, "паспорта" оккупационных режимов.

Или паспорта граждан России.

Речь о захвате заложников в чистом виде. Я неоднократно говорил, что наши граждане на временно оккупированных территориях – это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение,

– заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

По его словам, детей просто разворачивают, причем в течение последних нескольких недель все активнее.

Почему оккупанты в Донбассе не позволяют выезжать детям за линию разграничения

Алексей Резников считает, что так Россия реагирует на правительственную украинскую программу реинтеграции молодежи, по условиям которой, например

Существенно упростили условия поступления детей с оккупированных территорий в украинские вузы.

Ввели программу дополнительной подготовки (дети два месяца смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, адаптироваться и готовиться к обучению).

Все больше людей понимают, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет. Поэтому оккупационная власть пытается заблокировать пересечение (линии разграничения – 24 канал),

– отметил Резников.

И добавил: "Мы обратим внимание на это международных партнеров. Это недопустимо. Брать детей в заложники по политическим мотивам – это и есть терроризм".

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