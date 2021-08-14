Боевики держат в плену почти 300 украинцев, среди них есть женщины

Российские оккупанты на Донбассе держат в заложниках 295 украинцев. Среди пленных есть 30 женщин.

Об украинцах в плену оккупантов в эфире радио рассказала координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко. Она отметила, что такие данные в ответ на запрос организации предоставила Служба безопасности Украины.

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Украинцы в плену боевиков

Правозащитница заявила, что по состоянию на 31 июля 2021 года в плену боевиков находятся 295 украинцев, среди них 30 – женщины.

По словам Катриченко, не все эти люди задержаны по политическим мотивам, то есть обвиняются представителями незаконных вооруженных формирований в шпионаже, диверсиях и измене.

Эти люди – граждане Украины, поэтому государство пытается их освободить в формате обмена "всех на всех",

– отметила она.

Киев просит освободить женщин

Украина просит об освобождении 30 женщин, среди которых Оксана Паршина, Наталья Стаценко, Елена Зайцева, Елена Федорук, Марина Юрчак.

Катриченко уточнила, что часть женщин до сих пор удерживают в СИЗО, другие получили так называемые приговоры и находятся в колонии в Снежном, на Донетчине, или в Селезневской колонии, на территории Луганской области.

Она объяснила, что существуют определенные особенности содержания женщин в заключении, это требует особого внимания. Кроме того, есть женщины, которые борются за освобождение из плена своих родных.

Сейчас мы выбрали два фокуса: заложницы, которые были освобождены в течение нескольких обменов, и женщины-родные нынешних заложников, которые борются за освобождение своих родственников,

– подытожила Катриченко.

Так как женщинам, которые борются за свободу своих родных, грозит задержание, они вынуждены бежать с оккупированных территорий.

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