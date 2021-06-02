Боевики на Донбассе глушат дроны ОБСЕ и стягивают вооружение

2 июня 2021 , 18:18
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Источник:

ООС

Оккупанты на Донбассе активизировались. Они теперь не только обстреливают украинские позиции, но и препятствуют беспилотникам ОБСЕ. Кроме того, боевики продолжают стягивать вооружение.

Так, на оккупированном Донбассе зафиксировали перемещение и накопление военной техники оккупантов. Кроме того, боевики размещают вооружение и военную технику с нарушением линий отвода.

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Вооруженные формирования ОРДО продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники и нарушают как линии отвода, так и границы выделенных мест хранения оружия,
– говорится в сообщении ООС.

Утверждают, что имеющиеся нарушения могут свидетельствовать о боевом слаживании механизированных подразделений противника.

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  • Оккупанты продолжают препятствовать допуску представителей миссии ОБСЕ на оккупированные территории.
  • Такие нарушения зафиксировали в населенных пунктах Бессарабка, Новая Марьевка.
  • Кроме того, беспилотники ОБСЕ подвергались воздействию помех сигналу через глушение.
  • В частности, во время полетов возле Криничного, Богдановки и Голубовки.
  • Также боевики использовали средства РЭБ российского производства, препятствуя полетам беспилотников в районе Степановки, Константиновки, Каменки, Красногоровки.
Обратите внимание! С начала суток 2 июня обстрелов оккупантов не зафиксировали. Однако 1 июня зафиксировали 5 нарушений.
 
Автор: Ольга Музика