Боевики обстреляли Марьинку: пострадала женщина на автобусной остановке

Ситуация в Донбассе 17 февраля беспокойная. От обстрелов русских наемников в Марьинке пострадала женщина.

Боевики активно бьют из артиллерии. Известно о пострадавших среди военных и гражданских. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Пострадала в Марьинке – 65-летняя местная жительница. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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