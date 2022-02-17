Боевики обстреляли Марьинку: пострадала женщина на автобусной остановке
17 февраля 2022 , 14:38Читати новину українською
Источник:фейсбук Павла Кириленко
Ситуация в Донбассе 17 февраля беспокойная. От обстрелов русских наемников в Марьинке пострадала женщина.
Боевики активно бьют из артиллерии. Известно о пострадавших среди военных и гражданских. Об этом заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Пострадала в Марьинке – 65-летняя местная жительница. Она получила множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
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