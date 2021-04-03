Боевики на Донбассе палят сразу из трех пушек: видео
В сети обнародовали видео обстрела украинских позиций боевиками. Оккупанты били сразу из трех минометов.
Источник:"Донбасс реалии"
Эти орудия запрещены минскими соглашениями. Кстати, видео сняли возле поселка Пески Донецкой области.
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Что известно об обстреле
Украинские военные рассказали, что, судя по звукам вылета, оккупанты били сразу из нескольких пушек. О запрещенном оружии свидетельствуют следы от разрывов.
Сразу 3 выхода. 3 орудия бьют,
– сказал один из защитников.
Обострение на Донбассе: что надо знать
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак предупредил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.
- Украинские разведчики предупредили, что Россия может готовиться к эскалации конфликта на Востоке Украины. Кроме того, она хочет продвинуться вглубь нашего государства.
- Впоследствии российские войска начали подготовку к масштабным учениям в оккупированном Крыму и на Кубани. В Ростовской области и Краснодарском крае в небе заметили военные вертолеты и самолеты.
- Черноморский флот начал в России контрольную проверку сил в оккупированном Крыму, в частности, отрабатывают наступление.
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