В сети обнародовали видео обстрела украинских позиций боевиками. Оккупанты били сразу из трех минометов.

Эти орудия запрещены минскими соглашениями. Кстати, видео сняли возле поселка Пески Донецкой области.

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Что известно об обстреле

Украинские военные рассказали, что, судя по звукам вылета, оккупанты били сразу из нескольких пушек. О запрещенном оружии свидетельствуют следы от разрывов.

Сразу 3 выхода. 3 орудия бьют,

– сказал один из защитников.

Обратите внимание! Российские наемники активизировались 2 апреля. Они стреляли не только в сторону позиций ВСУ, но и в сторону мирного населения в Красногоровке. В результате ранили 2 наших военных и одного гражданского.

Біля Пісок бойовики б'ють з мінометів 120-міліметровими снарядами.



За інформацією військових, за останній тиждень інтенсивність обстрілів з боку угруповання «ДНР» значно посилилась.



Ексклюзивне відео @donbassrealii pic.twitter.com/RqGTWXzEqN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 3, 2021

Обострение на Донбассе: что надо знать

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак предупредил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

Украинские разведчики предупредили, что Россия может готовиться к эскалации конфликта на Востоке Украины. Кроме того, она хочет продвинуться вглубь нашего государства.

Впоследствии российские войска начали подготовку к масштабным учениям в оккупированном Крыму и на Кубани. В Ростовской области и Краснодарском крае в небе заметили военные вертолеты и самолеты.

Черноморский флот начал в России контрольную проверку сил в оккупированном Крыму, в частности, отрабатывают наступление.