У мережі оприлюднили відео обстрілу українських позицій бойовиками. Окупанти гатили одразу з трьох мінометів.

Ці знаряддя заборонені мінськими угодами. До речі, відео зняли біля селища Піски Донецької області.

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Що відомо про обстріл

Українські військові розповіли, що судячи зі звуків вильоту, окупанти били відразу кількох гармат. Про заборонену зброю свідчать сліди від розривів.

Відразу 3 виходи. 3 знаряддя б’ють,

– сказав один із захисників.

Зверніть увагу! Російські найманці активізувались 2 квітня. Вони стріляли не лише у бік позицій ЗСУ, а й у сторону мирного населення в Красногорівці. У результаті поранили 2 наших військових та одного цивільного.

Біля Пісок бойовики б'ють з мінометів 120-міліметровими снарядами.



За інформацією військових, за останній тиждень інтенсивність обстрілів з боку угруповання «ДНР» значно посилилась.



Ексклюзивне відео @donbassrealii pic.twitter.com/RqGTWXzEqN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) April 3, 2021

Загострення на Донбасі: що треба знати

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак попередив, що Росія стягує війська до кордону з Україною.

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