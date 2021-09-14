Боевики на Донбассе проводят учения с применением артиллерии, – разведка
Военное командование России продолжает наращивать боевые способности на Донбассе. Оккупанты проводят учения.
Об этом узнала украинская разведка. По данным ГУР, боевики запланировали, в частности, проведение сборов со снайперами.
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К ним также присоединятся корректировщики артиллерийского огня и инженерно-саперные подразделения оккупантов. Российские наемники проводят комплексные тактические занятия с боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в частности – реактивно-артиллерийских батарей.
Кроме этого, боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар. Они обстреливают позиции Объединенных сил, уничтожают элементы видео наблюдения и пытаются спровоцировать ответный огонь.
Россия проводит военные учения
- Накануне российскую военную технику заметили на въезде во временно оккупированный Донецк. В колонне ехали бронетранспортеры и грузовики с оружием.
- В сентябре стартовали совместные военные учения России с Беларусью. Их проводят, в частности, на полигонах, расположенных возле границы с Украиной.
- Ветеран и волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук не исключил, что после этих учений может появиться угроза полномасштабной войны с Россией.