Боевики на Донбассе проводят учения с применением артиллерии, – разведка

Военное командование России продолжает наращивать боевые способности на Донбассе. Оккупанты проводят учения.

Об этом узнала украинская разведка. По данным ГУР, боевики запланировали, в частности, проведение сборов со снайперами.

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К ним также присоединятся корректировщики артиллерийского огня и инженерно-саперные подразделения оккупантов. Российские наемники проводят комплексные тактические занятия с боевой стрельбой танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в частности – реактивно-артиллерийских батарей.

Кроме этого, боевики продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар. Они обстреливают позиции Объединенных сил, уничтожают элементы видео наблюдения и пытаются спровоцировать ответный огонь.

Россия проводит военные учения