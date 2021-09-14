Про це довідалася українська розвідка. За даними ГУР, бойовики запланували, зокрема, проведення зборів зі снайперами.

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До них також долучаться корегувальники артилерійського вогню та інженерно-саперні підрозділи окупантів. Російські найманці проводять комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, зокрема – реактивно-артилерійських батарей.

Крім цього, бойовики й далі утримують на передових позиціях значну кількість снайперських пар. Вони обстрілють позиції Об'єднаних сил, знищують елемени відео спостереження та намагаються спровокувати вогонь у відповідь.

Росія проводить військові навчання