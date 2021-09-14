Про це довідалася українська розвідка. За даними ГУР, бойовики запланували, зокрема, проведення зборів зі снайперами.
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До них також долучаться корегувальники артилерійського вогню та інженерно-саперні підрозділи окупантів. Російські найманці проводять комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, зокрема – реактивно-артилерійських батарей.
Крім цього, бойовики й далі утримують на передових позиціях значну кількість снайперських пар. Вони обстрілють позиції Об'єднаних сил, знищують елемени відео спостереження та намагаються спровокувати вогонь у відповідь.
Росія проводить військові навчання
- Напередодні російську військову техніку помітили на в'їзді до тимчасово окупованого Донецька. У колоні їхали бронетранспортери і вантажівки зі зброєю.
- У вересні стартували спільні військові навчання Росії з Білоруссю. Їх проводять, зокрема, на полігонах, розташованих поблизу кордону з Україною.
- Ветеран та волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук не виключив, що після цих навчань може з'явитися загроза повномасштабної війни з Росією.