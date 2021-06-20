Боевики на Донбассе схватили своего "побратима", который ранее работал в МВД Украины

В оккупированном Харцызске, что на Донбассе, так называемые сотрудники "МГБ" и "УСБ" задержали предателя Украины и бывшего сотрудника украинского МВД Виталия Мазура. Во время задержания коллаборант устроил стрельбу.

По данным донецкого блогера, который пишет под ником donetchanyn, Мазур занимал должность заместителя начальника розыска так называемого МВД "ДНР".

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Цель задержания коллаборанта пророссийскими боевиками пока неизвестна. Однако, как отметил блогер, Мазур оказал сопротивление и даже устроил стрельбу.

Мои источники сообщили, что он занимает должность заместителя начальника розыска МВД "ДНР". Точнее занимал. Недавно он был задержан сотрудниками "МГБ" и "УСБ" в Харцызске,

– говорится в сообщении.

Что известно о Виталии Мазуре

Согласно информации с сайта "Миротворец", 43-летний Виталий Мазур был начальником БНОН в Шахтерске. В 2014 году он пошел повоевать. Он обворовывал квартиры и отжимал автомобили.



Виталия Мазура схватили боевики / Фото с телеграмм-канала donetchanyn