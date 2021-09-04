Боевики на Донбассе тяжело ранили украинского защитника

Российские наемники 4 сентября вновь нарушили режим тишины на Донбассе. В результате вражеской атаки украинский боец получил тяжелое ранение.

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что по состоянию на 7:00 4 сентября войска оккупанта уже успели открыть огонь по украинским позициям.

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Оккупанты ранили украинского воина

В направлении Старогнатовки боевики били из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – тяжелое.

О нарушениях со стороны российско-оккупационных войск Украина сообщила представителям миссии ОБСЕ. Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Сутки на Донбассе 3 сентября: как прошли

В течение 3 сентября на Донбассе зафиксировали 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

К счастью, боевых потерь среди украинских защитников не было.

Текст сообщения штаба ООС:

По состоянию на 7 часов утра, 4 сентября, зафиксирован 1 обстрел позиций украинских сил.

В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое.

О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Слава Украине!



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала