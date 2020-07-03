Боевики на Донбассе устроили охоту на своего дезертира: тот учинил побоище – детали
На оккупированной Луганщине пророссийские боевики несколько дней пытались поймать своего дезертира. Прежде, чем бывшего собрата им удалось задержать, тот убил двух боевиков.
Как происходило задержание дезертира
Инцидент произошел в населенном пункте Любимовка. Там "милиция" так называемой "ЛНР" задержала бывшего "ополченца", который сбежал из военных формирований оккупантов. Такую информацию получила разведка, передает штаб ООС.
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Во время охоты боевиков на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых "милиционеров",
– говорится в сообщении.
Дезертир пытался вывести и спрятать их трупы, отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник автомобиля.
Вторая попытка
Так называемая "милиция" отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона специального назначения "Беркут". Но боевик сбежал от бывших товарищей по оружию, так как не хотел возвращаться к ним, открыл огонь по "беркутовцам".
Для перестрелки у него был приличный арсенал оружия: дезертир стрелял из РПГ бросался гранатами.
Задержали боевика с 3 попытки
"Преследователи позорно сбежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти. Вероятно, у бывшего "ополченца" уже нечем было отбиваться", – добавляют в штабе ООС.
Кого убил дезертир
Известно, что жертвами дезертира, которые были в составе первой группы так называемой "МВД ЛНР" стали:
- Биккинин Руслан Рушанович 1979 года рождения;
- Чумаков Сергей Сергеевич 1984 года рождения.
Профайл убитого Биккинина в базе "Миротворец" / Скриншот
Профайл Чумакова / Скриншот
Оба были внесены в базу "Миротворец".