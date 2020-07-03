На окупованій Луганщині проросійські бойовики кілька днів намагалися впіймати свого дезертира. Перш, ніж колишнього побратима їм вдалося затримати, той убив двох бойовиків.

Як відбувалося затримання дезертира

Інцидент трапився у населеному пункті Любимівка. Там "міліція" так званої "ЛНР" затримала колишнього "ополченця", який втік із військових формувань окупантів. Таку інформацію отримала розвідка, передає штаб ООС.

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Під час полювання бойовиків на свого дезертира той розпочав перестрілку і застрелив двох так званих "міліціонерів",

– мовиться у повідомленні.

Ба – більше дезертир намагався вивести і сховати їхні трупи, відрубавши їм кінцівки, для того, щоб тіла помістилися в багажник автомобіля.

Друга спроба

Так звана "міліція" відправила на другу спробу затримання бійців "батальйону спеціального призначення "Беркут". Але бойовик, що втік від колишніх товаришів по зброї, так не хотів повертатися до них, що відкрив вогонь по "беркутівцям".

Для перестрілки він мав нічогенький арсенал зброї: дезертир стріляв з РПГ кидався гранатами.

Затримали бойовика з 3 спроби

"Переслідувачі ганебно втекли, залишивши зброю. Затримати розлюченого дезертира змогла лише третя група представників незаконної влади. Ймовірно, у колишнього "ополченця" вже не було чим відбиватися", – додають у штабі ООС.

Кого вбив дезертир

Відомо, що жертвами дезертира, які були в складі першої групи так званої "МВС ЛНР" стали:

Біккінін Руслан Рушанович 1979 року народження;

Чумаков Сергій Сергійович 1984 року народження.



Профайл убитого Біккініна у базі "Миротворець" / Скриншот



Профайл Чумакова / Скриншот

Обидва були внесені у базу "Миротворець".