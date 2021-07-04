Боевики из артиллерии обстреляли Водяное: под удар попали частные дома

Пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Водяное, что в Донецкой области. Попали также в частные дома.

Оккупанты применили против мирных жителей артиллерийские системы 120 калибра. Это оружие запрещено минскими договоренностями.

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Из-за обстрела оккупантов в Водяном повреждены частные дома

Оккупанты вели обстрел 01 июля в период с 15:35 до 16:20. Били со стороны временно оккупированного населенного пункта Заиченко в направлении Водяного.

В ходе верификации выявили факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 миллиметров, что привело к разрушению частной собственности в Водяном,

– рассказали в ООС.

Боевики обстреляли гражданские дома в Водяном / Фото Операции объединенных сил

Украинская сторона сообщила, что боевики применили боеприпасы российского производства со взрывателем, которые применяются для самоходных орудий типа 2С23 "Нона-СВК". Эти пушки не находятся на вооружении украинской армии.

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