Боевики на Донбассе не пропускают людей в Украину чаще чем раз в месяц

Пророссийская власть временно оккупированной Луганской области ввела ряд ограничений на пересечение контрольного пункта въезда-выезда в Станице Луганской. Да, жителям оккупированной территории запретили выезжать в Украину чаще чем раз в месяц.

Что известно о новых ограничениях боевиков

Так называемый "указ" уже подписал главарь российских наемников. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

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Ограничения будут якобы временными. Их установили в целях борьбы с пандемией COVID-19.

Жители с регистрацией на оккупированной территории Луганской области могут выезжать из ОРДЛО не чаще одного раза в месяц. В исключительных случаях можно пересекать КПВВ чаще, но требуется дополнительное разрешение,

– говорится в сообщении.

Население, которое не проживает официально на оккупированной территории, боевики будут пропускать согласно предварительно сформированными списками. Пропускать будут:

на лечение,

обучение,

по уходу за близким родственником,

на похороны родственника,

на получение "денежной помощи".

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Кроме того, на въезде российские наемники будут измерять температуру тела путешественников. Тех, у кого температура будет высокой, будут направляться на принудительную госпитализацию.

При отсутствии симптомов и без отрицательного результата ПЦР-теста люди должны пробыть 2 недели на самоизоляции дома.