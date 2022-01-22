Боевики не пропускали наблюдателей и обстреливали беспилотники, – ОБСЕ

Боевики на Донбассе не позволяют нормально работать наблюдателям ОБСЕ. Они не пропускали сотрудников миссии на неподконтрольные территории и сбивали беспилотники.

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ за 21 января. Патрулям неоднократно отказывали в пропуске на оккупированные территории.

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Где боевики блокировали работу наблюдателей

На блокпосте возле Новой Марьевки, что на Донетчине, вооруженный боевик не впустил наблюдателей в город. Он это объяснил "проведением инженерных работ". Мол, таким образом оккупанты хотят гарантировать безопасность для СММ.

Не удалось сотрудникам Миссии проехать мимо блокпоста боевиков в районе Староласпы. Причина та же, что в предыдущем случае – вроде бы "инженерные работы".

Оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей

Также Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ. Это произошло недалеко от Петровского. Боевики открывали огонь по БПЛА из стрелкового оружия.

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Работа миссии ОБСЕ на Донбассе: последние новости

Только за сутки 19 января наблюдатели обнаружили около 60 нарушений боевиков.

Большинство из них зафиксировали на территории Луганской области.

В январе СММ выявила значительный рост боевой активности оккупантов. Они вывели из мест хранения более 150 единиц техники на территории Луганщины и Донетчины.

Такие действия оккупантов являются очередным нарушением минских договоренностей.

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