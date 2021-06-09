Боевики не пускают в Украину детей в возрасте от 14 лет: какова причина ограничения

Оккупационные власти так называемой "ДНР" ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине. Боевики требуют, чтобы дети предъявляли паспорта Украины или России или загранпаспорта этих стран.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека заявила, что оккупационная власть так называемой "ДНР" нарушает права детей на образование и свободу передвижения.

Читайте также Украинцев с оккупированных территорий смогут пропускать без необходимой самоизоляции: новые подробности

Боевики не пускают в Украину детей от 14 лет

Об этом свидетельствует ее (оккупационной власти – 24 канал) решение ограничить выезд детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, России, заграничных паспортов этих стран или "паспорта ДНР",

– отметила Денисова.

По ее словам, детей этого возраста на блокпосте "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области. Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения.

Ранее детей такого возраста пускали в Украину

До сих пор детям в возрасте от 14 до 16 лет представители так называемой "ДНР" разрешали выезжать с оккупированных территорий. Для этого следовало показать свидетельство о рождении и ехать вместе с одним из родителей.

По этому поводу Денисова обратилась к СММ ОБСЕ в Украине с просьбой помочь детям, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской области в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

С 7 июня в Украине начали работу образовательные центры "Донбасс – Украина", созданные для организации поступления в украинские учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий.