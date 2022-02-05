Боевики обстреляли Павлополь: снаряды попали в дом местного жителя

Российские наемники 5 февраля цинично обстреляли село Павлополь в Донецкой области. Они сбросили 4 взрывчатки с беспилотника.

Боевики повредили школу

Инцидент произошел около 13:00. Об обстрелах сообщил глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи.

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На территорию села упали четыре самодельных взрывных устройства. Два из них попали на кровлю школы, которая сейчас не работает. А еще два упали возле жилого дома. Теперь там повреждены два окна,

– рассказал Куркчи.

К счастью, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.

Последствия обстрела Павлополя / Фото "Сегодня"

Оккупанты ранили военного

Это не единственный циничный поступок российских наемников 5 февраля. Боевики также открывали огонь из стрелкового оружия недалеко от Пищевика. В результате вражеских действий один украинский военный получил ранение. В настоящее время воин находится в госпитале в удовлетворительном состоянии.

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