Боевики официально попросили у Путина признания

Главари боевиков обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Просят у президента государства-агрессора официального признания.

Соответствующую информацию об обращении боевиков к Путину 21 февраля сообщают в российских телеграм-каналах, пишет 24 канал.

Читайте также Тему не называют: Путин решил провести заседание Совбеза уже сегодня

Боевики просят Путина признать их

Главари боевиков оккупированной части Донецкой и Луганской областей обратились к Путину. Просят Россию признать их, а также "заключить договор о сотрудничестве с ними, в частности, в оборонной сфере".

Дополняем новость...