Боевики "открыли дело" на Саакашвили, откопав старый фейк про грузинских снайперов
Источник:так называемая "генпрокуратура ЛНР"
Оккупанты на Луганщине использовали старый и опровергнутый фейк про "грузинских снайперов на Майдане", которых привез Саакашвили. Поэтому они в псевдогенпрокуратуре решили открыть свое "уголовное дело".
Открыли его 5 октября в фейковой генпрокуратуре псевдореспублики. Саакашвили "инкриминируют" посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов
Между тем Он действительно вообще ничего не ест, – Ясько посетила Саакашвили в тюрьме
"Грузинские снайперы от Саакашвили"
Саакашвили обвиняют в посягательстве на жизнь двух и более лиц. Его мотивом боевики называют "политическую и идеологическую вражду".
В посте они утверждают, что участие Саакашвили в расстрелах "установлено". Якобы в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев приехала группа снайперов.
В феврале 2014 года эта группа снайперов, как утверждают оккупанты, вела стрельбу по майдановцам и правоохранителям.Напомним, что фейк про грузинских снайперов от Саакашвили рассказывал еще Виктор Янукович на легендарной пресс-конференции в Москве. Едва ли не впервые этот тезис появилась в итальянском пропагандистском фильме "Украина. Скрытые истины".
Отметим, что Грузия не признает так называемые псевдореспубликы на Донбассе, поэтому смысла в этом деле на Саакашвили фактически нет.
За что Саакашвили задержали в Грузии: главное
- В Грузии Саакашвили не был 8 лет. На родине против него открыто ряд уголовных дел и даже реальный срок заключения, вынесенный заочно.
- Его обвиняют в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. За это Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения.
- Также Саакашвили обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и превышении полномочий при насильственном разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
- Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он приехал на выборы. После этого он объявил себя политзаключенным и начал голодовку.