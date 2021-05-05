Оккупанты обстреляли позиции военных ВСУ из гранатометов различных систем. Вследствие враждебных действий украинский защитник получил осколочное ранение.

Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Где именно – в ВСУ не уточнили.

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Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

В ВСУ открыли огонь в ответ на вражескую атаку. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Обратите внимание! С начала 2021 года оккупанты увеличили количество обстрелов, несмотря на договоренности о перемирии. К сожалению, погибли 38 бойцов.

Обстрелы на Донбассе: последние новости

За сутки 5 мая российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников 11 раз. Боевики цинично нарушают режим тишины.

У Попасной они выпустили противотанковую управляемую ракету. Снаряд разорвался вблизи гражданского сектора. Там вспыхнул пожар.

Накануне российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке. Из-за этого в медучреждении погас свет. Также повредили окна в здании.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала