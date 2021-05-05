Боевики ранили украинского военного на Донбассе
Оккупанты обстреляли позиции военных ВСУ из гранатометов различных систем. Вследствие враждебных действий украинский защитник получил осколочное ранение.
Источник:Фейсбук ОТУ "Север"
Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Где именно – в ВСУ не уточнили.
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Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
В ВСУ открыли огонь в ответ на вражескую атаку. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
Обстрелы на Донбассе: последние новости
- За сутки 5 мая российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников 11 раз. Боевики цинично нарушают режим тишины.
- У Попасной они выпустили противотанковую управляемую ракету. Снаряд разорвался вблизи гражданского сектора. Там вспыхнул пожар.
- Накануне российские наемники обстреляли больницу в Красногоровке. Из-за этого в медучреждении погас свет. Также повредили окна в здании.
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