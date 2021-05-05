Окупанти обстріляли позиції військових ЗСУ з гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих дій український захисник отримав осколкове поранення.

Це сталося у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Де саме – у ЗСУ не уточнили.

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Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

У ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Зверніть увагу! Від початку 2021 року окупанти збільшили кількість обстрілів, попри домовленості про перемир'я. На жаль, загинули 38 бійців.

Обстріли на Донбасі: останні новини

За добу 5 травня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників 11 разів. Бойовики цинічно порушують режим тиші.

Біля Попасної вони випустили протитанкову керовану ракету. Снаряд розірвався поблизу цивільного сектору. Там спалахнула пожежа.

Напередодні російські найманці обстріляли лікарню у Красногорівці. Через це у медзакладі зникло світло. Також пошкодили вікна у будівлі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу