Бойовики поранили українського військового на Донбасі
Окупанти обстріляли позиції військових ЗСУ з гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих дій український захисник отримав осколкове поранення.
Джерело:фейсбук ОТУ "Північ"
Це сталося у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Де саме – у ЗСУ не уточнили.
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Військовому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
У ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
Обстріли на Донбасі: останні новини
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