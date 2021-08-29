Боевики размещают на Донбассе вооружение, нарушая линии отвода

Пророссийские боевики продолжают регулярно срывать мирные договоренности. Например, они разместили крупнокалиберные гаубицы и минометы на Донбассе, нарушив линии отвода.

Вооружение заметили наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Зафиксировали 6 гаубиц и 1 миномет.

Кстати 13 обстрелов менее чем за сутки: подробности циничного удара боевиков на фронте

Оккупанты размещают "Жабы" и "Гвоздики"

Так, среди гаубиц было 4 "Жабы" 122-го калибра. Их разместили возле поселка Белое в Луганской области. Там же беспилотник ОБСЕ заметил еще 2 самоходные гаубицы "Гвоздика".

Возле села Доля в Донецкой области патруль обнаружил 1 буксируемый миномет неустановленного типа.

Обострение на Донбассе: что известно

Сутки 28 августа на Донбассе выдались особенно тяжелыми. Оккупанты аж 18 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они ранили 10 украинских воинов.

Стреляли также в жилую инфраструктуру Авдеевки из минометов и артиллерии. Кроме того, били неподалеку Троицкого, Светлодарска, Красногоровки, Водяного, Майского, Невельского, Гранитного, Южного.