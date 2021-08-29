Озброєння помітили спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зафіксували 6 гаубиць та 1 міномет.

До речі 13 обстрілів менш ніж за добу: подробиці цинічного удару бойовиків на фронті

Окупанти розміщують "Жаби" та "Гвоздики"

Так, серед гаубиць було 4 "Жаби" 122-го калібру. Їх розмістили біля селища Біле в Луганській області. Там само безпілотник ОБСЄ помітив ще 2 самохідні гаубиці "Гвоздика".

Біля села Доля в Донецькій області патруль виявив 1 буксирований міномет невстановленого типу.

Загострення на Донбасі: що відомо

Доба 28 серпня на Донбасі видалась особливою важкою. Окупанти аж 18 разів порушили режим тиші на Донбасі. Вони поранили 10 українських воїнів.

Стріляли також у житлову інфраструктуру Авдіївки з мінометів та артилерії. Крім того, гатили неподалік Троїцького, Світлодарська, Красногорівки, Водяного, Травневого, Невальського, Гранітного, Південного.

Зверніть увагу! Раніше місія ОБСЄ попереджала, що Росія перекидає на Донбас бойову техніку під виглядом навчань "Захід-2021". У період з 9 по 15 серпня на окупованій території помітили 419 одиниць озброєння та військової техніки.