Озброєння помітили спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зафіксували 6 гаубиць та 1 міномет.
До речі 13 обстрілів менш ніж за добу: подробиці цинічного удару бойовиків на фронті
Окупанти розміщують "Жаби" та "Гвоздики"
Так, серед гаубиць було 4 "Жаби" 122-го калібру. Їх розмістили біля селища Біле в Луганській області. Там само безпілотник ОБСЄ помітив ще 2 самохідні гаубиці "Гвоздика".
Біля села Доля в Донецькій області патруль виявив 1 буксирований міномет невстановленого типу.
Загострення на Донбасі: що відомо
Доба 28 серпня на Донбасі видалась особливою важкою. Окупанти аж 18 разів порушили режим тиші на Донбасі. Вони поранили 10 українських воїнів.
Стріляли також у житлову інфраструктуру Авдіївки з мінометів та артилерії. Крім того, гатили неподалік Троїцького, Світлодарська, Красногорівки, Водяного, Травневого, Невальського, Гранітного, Південного.