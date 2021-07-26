Боевики размещают тяжелую технику в жилых районах на Донбассе, – ОБСЕ

В ОБСЕ заявили, что боевики на Донбассе в жилых районах размещают тяжелую военную технику. В частности, обнаружили зенитные установки и другое запрещенное на этих территориях оружие.

Тяжелое вооружение в жилых районах оккупанты размещают как на Донетчине, так и на Луганщине.

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В частности, в Донецкой области обнаружили зенитную установку типа ЗУ-23. Ее зафиксировал беспилотник ОБСЕ. Также на Донбассе заметили:

5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (типа БРЭМ – 2 единицы и БТС-4а – 3 единицы);

2 бронетранспортера (МТ-ЛБ).

На Луганщине вблизи Пахалевки зафиксировали бронетранспортер (МТ-ЛБ) с зенитной установкой (ЗУ-23).

Война на Донбассе: последние новости

Оккупанты 23 июля обстреляли из минометов Опытное. Боевики били с территории оккупированного населенного пункта Веселое. Под обстрел попали дома местных жителей.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что оккупанты на Донбассе активизируются перед Днем Независимости Украины. Именно поэтому необходимо быть готовыми к провокациям.

На Луганщине возле поселка Сентяновка оккупанты разместили два миномета "Сани" 120 калибра. Вблизи Донецка беспилотник ОБСЕ зафиксировал самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 миллиметров).