Боевики размещают тяжелую технику в жилых районах на Донбассе, – ОБСЕ
26 июля 2021 , 09:59Читати новину українською
Источник:отчет ОБСЕ
В ОБСЕ заявили, что боевики на Донбассе в жилых районах размещают тяжелую военную технику. В частности, обнаружили зенитные установки и другое запрещенное на этих территориях оружие.
Тяжелое вооружение в жилых районах оккупанты размещают как на Донетчине, так и на Луганщине.
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В частности, в Донецкой области обнаружили зенитную установку типа ЗУ-23. Ее зафиксировал беспилотник ОБСЕ. Также на Донбассе заметили:
- 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (типа БРЭМ – 2 единицы и БТС-4а – 3 единицы);
- 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ).
На Луганщине вблизи Пахалевки зафиксировали бронетранспортер (МТ-ЛБ) с зенитной установкой (ЗУ-23).Заметьте!
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