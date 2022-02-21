Боевики сами подрывают инфраструктуру и хаотично обстреливают населенные пункты, – ООС

Боевики на Донбассе совершают провокации, сами подрывая объекты инфраструктуры. Оккупанты хаотично обстреливают населенные пункты.

Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил. Украинские военные и ранее предупреждали, что боевики таким образом хотят спровоцировать Украину.

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Оккупанты хотят обвинить ВСУ

Так, в ООС предостерегали, что боевики обстреливают населенные пункты, чтобы переложить вину на украинских военных и заставить их открывать огонь в ответ.

Более того, российские наемники цинично открывают огонь, размещая свою артиллерию в жилых кварталах. ВСУ на эти провокации не поддаются и не стреляют.

Поскольку оккупанты хаотично открывают огонь, невозможно предсказать, какой именно населенный пункт следующим попадет под обстрел.

Обстрелы Врубовки и Счастья

Боевики 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку. Пострадали жилые дома, АЗС и ТЭС, а люди остались без электричества, воды и газа.

Спасатели не могут потушить пожар на АЗС из-за того, что обстрелы не прекращаются. В Луганской ОГА не исключают, что могут начать эвакуацию населения.

Что известно об обострении на Донбассе

С 17 февраля оккупанты обстреливают украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

В результате обстрелов 19 февраля двое военных погибли, еще 4 – получили ранения. За сутки 19 февраля оккупанты 136 раз нарушили тишину, 20 февраля было 80 нарушений.

21 февраля на Донбассе подорвался украинский военный. Еще один защитник получил боевое травмирование.

Главари боевиков объявили об "эвакуации" людей с оккупированных территорий в Россию. Кроме того, Москва рассматривает "легитимизацию" фейковых "республик".

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