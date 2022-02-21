Боевики сами подрывают инфраструктуру и хаотично обстреливают населенные пункты, – ООС
Источник:канал "Дом"
Боевики на Донбассе совершают провокации, сами подрывая объекты инфраструктуры. Оккупанты хаотично обстреливают населенные пункты.
Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил. Украинские военные и ранее предупреждали, что боевики таким образом хотят спровоцировать Украину.
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Оккупанты хотят обвинить ВСУ
Так, в ООС предостерегали, что боевики обстреливают населенные пункты, чтобы переложить вину на украинских военных и заставить их открывать огонь в ответ.
Более того, российские наемники цинично открывают огонь, размещая свою артиллерию в жилых кварталах. ВСУ на эти провокации не поддаются и не стреляют.
Поскольку оккупанты хаотично открывают огонь, невозможно предсказать, какой именно населенный пункт следующим попадет под обстрел.
Обстрелы Врубовки и Счастья
Боевики 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку. Пострадали жилые дома, АЗС и ТЭС, а люди остались без электричества, воды и газа.
Спасатели не могут потушить пожар на АЗС из-за того, что обстрелы не прекращаются. В Луганской ОГА не исключают, что могут начать эвакуацию населения.
Что известно об обострении на Донбассе
- С 17 февраля оккупанты обстреливают украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.
- В результате обстрелов 19 февраля двое военных погибли, еще 4 – получили ранения. За сутки 19 февраля оккупанты 136 раз нарушили тишину, 20 февраля было 80 нарушений.
- 21 февраля на Донбассе подорвался украинский военный. Еще один защитник получил боевое травмирование.
- Главари боевиков объявили об "эвакуации" людей с оккупированных территорий в Россию. Кроме того, Москва рассматривает "легитимизацию" фейковых "республик".
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