Боевики устроили террор и не имели права стрелять из "Бука", – обвинение по MH17

В Нидерландах продолжается зачитывание обвинительного акта по делу об уничтожении рейса MH17 над Донбассом. Сторона обвинения считает, что боевики в 2014 году устроили настоящий террор.

О происходящем в зале суда рассказала журналистка Саския Бельман. Прокуроры подчеркнули, что пророссийские боевики не имели права использовать ЗРК "Бук" для поражения воздушных целей.

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Использовать "Бук" не имели никакого права

Применение "Бука" возможно только при определенных условиях – военными странами, которые соблюдают законы войны. Однако обвиняемые в деле Игорь Гиркин, Леонид Харченко, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, конечно, никакими военными не были. Прокурор подчеркнул, что им никто не разрешал участвовать в военном конфликте на Востоке и применять силу.

Именно боевики просили Россию передать им "Бук"

Переложить вину на "приказы сверху" у обвиняемых не получится, потому что именно они попросили Россию поставить ЗРК "Бук". Боевики планировали сбивать украинские военные самолеты на больших высотах.

Для обвиняемых просят о пожизненном заключении

Прокуроры отметили, боевики знали, что воздушное пространство над Донбассом не закрыто, так что в зоне риска – и гражданские самолеты.

Как сообщает BBC, обвинение просит для подсудимых пожизненного заключения.

Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живых – родственников погибших и жителей населенных пунктов, вблизи которых произошла авария МН17,

– подчеркнул прокурор.

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Что известно о сбитии рейса MH17 над Донбассом

Boeing 777 возле Донецка был сбит 17 июля 2014 года.

Погибли все 298 человек, которые были на борту.

Ракетой в самолет попали из ЗРК "Бук", предполагая, что это украинский самолет Су.

20 декабря 2021 в суде в Нидерландах начали зачитывать обвинительный акт по делу.

Никакого другого оружия, кроме "Бука", которое могло повлечь за собой катастрофу, следователи не обнаружили.

Как это было: смотрите расследование о крушении MH17: