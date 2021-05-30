Боевики заминировали жилой дом в Гранитном

Пророссийские боевики на Донбассе дистанционно заминировали дом мирных жителей в Гранитном Донецкой области. Из-за этого двух жителей дома – мужчину и женщину – пришлось эвакуировать.

Что известно о циничном поступке боевиков

Боевики бросили с беспилотника противопехотную осколочную мину. Она запрещена международными конвенциями, регулирующими правила ведения войны.

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Одну из мин обнаружили и обезвредили саперы механизированного батальона холодноярцев. Поисковые работы другой мины продолжаются,

– рассказали в бригаде.

Специалистам мешает высокая трава и рельеф. Территорию оцепили, чтобы проверили каждый сантиметр.

Кстати, российские наемники обрисовали взрывные устройства непристойными рисунками.

Что известно о минах боевиков Противопехотные осколочные мины устанавливаются самостоятельно и стабилизируют себя, выбрасывая ножки. Кроме того, мина выбрасывает четыре нити по 10 метров. Если их зацепить на 2 миллиметра, мина подорвется. Взрывное устройство также имеет механизм самоликвидации, который может сработать от 4 до 100 часов после запуска.

Утром 22 мая оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Песков. Из-за этого пожилой мужчина остался без крыши над головой. Сам он чудом спасся, когда вышел на улицу, а через минуту мина попала в его дом.