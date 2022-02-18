Боевики запрещают мужчинам эвакуироваться с Донбасса – они должны воевать

Российские наемники проводят эвакуацию мирного населения со временно оккупированных территорий Донбасса. Однако мужчинам выезжать запрещают.

Мужчин, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, призывают "встать на защиту". Поэтому их не будут вывозить в Россию.

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Людей вывозят в Россию силой

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики запрещают покидать оккупированную территорию мужчинам призывного возраста и тем, кто не получил российский паспорт. Пожилых людей и детей из спецучреждений вывозят в Россию фактически силой.

В то же время омбудсмен подчеркнула, что причин для эвакуации нет. Об этом свидетельствуют и данные опроса правозащитных организаций. Денисова подчеркнула, что Россия использует так называемую "эвакуацию" для эскалации. Денисова также обратилась к жителям оккупированных территорий.

Дорогие украинские граждане, особенно те, которые живут на временно оккупированных территориях Украины, призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие,

– призвала Денисова.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что действия боевиков противоречат нормам международного права. Поэтому Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на это.

Эвакуация людей со временно оккупированных территорий

Главари боевиков на Донбассе 18 февраля заявили об эвакуации мирного населения в Ростовскую область России.

Среди жителей оккупированных территорий началась паника. По информации российских СМИ, первые автобусы с детьми уже выехали в Россию.

Однако и местные власти в Ростове, и Кремль заявили о том, что узнали из новостей об эвакуации. Но впоследствии глава Кремля Владимир Путин подписал приказ о выплате 10 тысяч рублей тем, кто выехал из оккупированного Донбасса.

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук обратилпсь к жителям временно оккупированных территорий с призывом выехать на подконтрольную Украине территорию, вместо того чтобы ехать в Россию.

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