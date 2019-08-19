Боевики не выпускают студентов из Донбасса и заставляют воевать

Оккупанты в очередной раз развернули масштабную агитационную кампанию с призывами пополнять ряды так называемой "армии" непризнанных республик. Студентам и выпускникам вузов запретили выезжать за пределы оккупированной территории, чтобы предотвратить уклонения от "призыва".

Призывная кампания боевиков связана с нежеланием российских военных служить в рядах террористов, сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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Разведка установила, что с начала августа 2019 года стремительно выросло количество россиян, которые хотят уволиться с военной службы. Минобороны считает, что это обусловлено более жесткими условиями военной подготовки и отказом России платить дополнительную зарплату за службу во время "перемирия".

По словам спикера, оккупанты хотят сохранить свои ряды укомплектованными, а потому начали масштабную агитационную кампанию, в которой местных мужчин призывают "на службу в армию". Также боевики ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников учебных заведений, чтобы они не уклонялись от "призыва".

Смотрите видео выступления представителя Министерства обороны Украины:



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала