Бойовики не випускають студентів з Донбасу та змушують воювати

Окупанти вчергове розгорнули масштабну агітаційну кампанію із закликами поповнювати ряди так званої "армії" невизнаних республік. Студентам та випускникам вишів заборонили виїжджати за межі окупованої території, щоб запобігти ухиленню від "призову".

Призовна кампанія бойовиків пов'язана із небажанням російських військових служити у лавах терористів, сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

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Розвідка встановила, що з початку серпня 2019 року стрімко зросла кількість росіян, які хочуть звільнитися з військової служби. Міноборони вважає, що це обумовлено більш жорсткими умовами військової підготовки та відмовою Росії сплачувати додаткову зарплату за службу під час "перемир'я".

Зі слів речника, окупанти хочуть зберегти свої ряди укомплектованими, а тому розпочали масштабну агітаційну кампанію, у якій місцевих чоловіків закликають на "службу в армію". Також бойовики обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів, щоб вони не ухилялися від "призову".

Дивіться відео виступу речника Міністерства оборони України:



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу