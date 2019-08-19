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      Бойовики не випускають студентів з Донбасу та змушують воювати

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      На Донбасі студентів змушують служити в "армії ДЛНР"
      На Донбасі студентів змушують служити в "армії ДЛНР" / ZIK

      Окупанти вчергове розгорнули масштабну агітаційну кампанію із закликами поповнювати ряди так званої "армії" невизнаних республік. Студентам та випускникам вишів заборонили виїжджати за межі окупованої території, щоб запобігти ухиленню від "призову".

      Призовна кампанія бойовиків пов'язана із небажанням російських військових служити у лавах терористів, сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

      Важливо: Окупанти затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській

      Розвідка встановила, що з початку серпня 2019 року стрімко зросла кількість росіян, які хочуть звільнитися з військової служби. Міноборони вважає, що це обумовлено більш жорсткими умовами військової підготовки та відмовою Росії сплачувати додаткову зарплату за службу під час "перемир'я". 

      Зі слів речника, окупанти хочуть зберегти свої ряди укомплектованими, а тому розпочали масштабну агітаційну кампанію, у якій місцевих чоловіків закликають на "службу в армію". Також бойовики обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів, щоб вони не ухилялися від "призову". 

      Дивіться відео виступу речника Міністерства оборони України:


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Окуповані території Війна на Донбасі Новини політики Проросійські бойовики Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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