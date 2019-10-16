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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Боевики открыли огонь на участке разведения войск возле Золотого

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      Боевики вели огонь на Донбассе из запрещенных минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов
      Боевики вели огонь на Донбассе из запрещенных минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов / red.msk.ru (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в течение 16 октября. В частности, оккупанты вели огонь возле Золотого с направления Золотого-5, где должно состояться разведение войск, если бы там не было обстрелов в течение 7 дней.

      Для обстрелов российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметров, зенитную установку, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом ни один украинский военный не погиб и не получил ранения, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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      Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • возле Лебединского с направления Ужевки и Саханки оккупанты били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра и гранатометов различных систем;
      • вблизи Водяного с направления Азова и Пикузов из минометов калибра 120 миллиметров, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • у Авдеевки с направления Спартака и Минерального из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Песков по направлению Веселого – автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Новомихайловки с направления Луганского – из подствольных гранатометов и другого стрелкового оружия;
      • возле Золотого с направления Золотого-5 – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку от Зайцево с направления Зайцево – из минометов калибра 82 миллиметра, зенитной установки ЗУ-23-2 и СПГ;
      • возле Луганского с направления Логвиново из минометов калибра 82 миллиметра;
      • неподалеку от Новозвановки с направления Калинового из крупнокалиберных пулеметов.

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      Что известно о разведении войск на Донбассе?
      В Трехсторонней контактной группе в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое в Луганской. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября при условии, что за 7 суток до этого в местах разведения войск не было бы ни одного обстрела. Однако оккупанты не прекращают огня.

      В случае, если разведение сил все же стартует, украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками, заявил ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

      ділянки розведення військ на Донбасі карта Золоте Петрівське розведення сил карта

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил
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