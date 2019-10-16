Бойовики відкрили вогонь на ділянці розведення військ біля Золотого

Проросійські бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом 16 жовтня. Зокрема, окупанти вели вогонь біля Золотого з напрямку Золотого-5, де мало б відбутися розведення військ, якщо б там не було обстрілів протягом 7 днів.

Задля обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, зенітну установку, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. При цьому жоден український військовий не загинув та не зазнав поранення, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

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Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі:

біля Лебединського з напрямку Ужівки та Саханки окупанти били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів різних систем;

з напрямку Ужівки та Саханки окупанти били з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів різних систем; поблизу Водяного з напрямку Азова і Пікузів – з мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

з напрямку Азова і Пікузів – з мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Авдіївки з напрямку Спартака та Мінерального – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

з напрямку Спартака та Мінерального – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі Пісків з напрямку Веселого – автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

з напрямку Веселого – автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки з напрямку Луганського – з підствольних гранатометів та іншої стрілецької зброї;

з напрямку Луганського – з підствольних гранатометів та іншої стрілецької зброї; біля Золотого з напрямку Золотого-5 – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів;

з напрямку Золотого-5 – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів; неподалік від Зайцевого з напрямку Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри, зенітної установки ЗУ-23-2 та СПГ;

з напрямку Зайцевого – з мінометів калібру 82 міліметри, зенітної установки ЗУ-23-2 та СПГ; біля Луганського з напрямку Логвиново – з мінометів калібру 82 міліметри;

з напрямку Логвиново – з мінометів калібру 82 міліметри; неподалік від Новозванівки з напрямку Калинового – з великокаліберних кулеметів.

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Що відомо про розведення військ на Донбасі? У Тристоронній контактній групі в Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня за умови, що за 7 діб до цього в місцях розведення військ не було б жодного обстрілу. Проте окупанти не припиняють вогню.



У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами, заявив раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк.