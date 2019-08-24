Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе: где было горячее всего
Российские оккупационные войска уменьшили количество обстрелов на Донбассе. Однако, соблюдать условия перемирия и не открывать огонь по украинским бойцам оккупанты не могут. 23 августа боевики трижды обстреляли позиции защитников Украины в зоне ООС.
Оккупанты палили по украинским бойцам из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет штаб ООС.
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Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе населенных пунктов Водяное и Зайцево.
Потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было,
– добавили в штабе.
Не прекратили обстрелы пророссийские боевики и в ночь на День Независимости, 24 августа. В частности, подконтрольные России наемники дважды открывали огонь по украинским военным близ Марьинки и Павлополя. К счастью, раненых и погибших среди защитников нет.
Когда начало действовать новое перемирие? Бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе начало действовать с начала суток 21 июля. Установлено оно вдоль всей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Согласно договоренностям, которых достигли в Минске 17 июля, режим тишины предусматривает обоюдное прекращение огня из любых видов вооружения.
Украинская сторона постоянно соблюдает эти условия, зато оккупанты периодически обстреливают позиции ВСУ. В частности, 6 августа во время одной из таких атак были смертельно ранены четверо украинских военных. Все они являются бойцами 36-й бригады морской пехоты.
В ночь с 14 на 15 августа Украина понесла новые тяжелые потери – погибли четверо военных ВСУ на Луганщине. В целом за месяц перемирия, российские оккупанты убили 16 украинских военных на Востоке.