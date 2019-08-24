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      Бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі: де було найгарячіше

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      Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
      Бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі / elise.com.ua

      Російські окупаційні війська зменшили кількість обстрілів на Донбасі. Проте, дотримуватися умов перемир'я і не відкривати вогонь по українських бійцях окупанти не можуть. 23 серпня бойовики тричі обстріляли позиції захисників України в зоні ООС.

      Окупанти гатили по українських бійцях з з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб ООС.

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      Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі населених пунктів Водяного та Зайцевого.

      Втрат з нашого боку внаслідок ворожих обстрілів не було,
      – додали у штабі.

      Не припинили обстріли проросійські бойовики і вночі на День Незалежності, 24 серпня. Зокрема, підконтрольні Росії найманці двічі відкривали вогонь по українських військових неподалік Мар'їнки та Павлополя. На щастя, поранених та загиблих серед захисників немає.

       

      Коли почало діяти нове перемир'я?Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Українська сторона постійно дотримується цих умов, натомість окупанти періодично обстрілюють позиції ЗСУ. Зокрема, 6 серпня під час однієї з таких атак було смертельно поранено чотирьох українських військових. Усі вони є бійцями 36-ї бригади морської піхоти.

      У ніч з 14 на 15 серпня Україна зазнала нових важких втрат – загинули четверо військових ЗСУ на Луганщині. Загалом за місяць перемир'я, російські окупанти вбили 16 українських військових на Сході.

      окуповані території Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Проросійські бойовики Збройні сили України Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 канал
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