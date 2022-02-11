Боевиков на Донбассе привели в высшую степень боеготовности

Россия проводит боевые тренировки своих наемников на оккупированном Донбассе. Основное внимание противник уделяет слаживанию действий в составе рот и батарей.

Что известно о тренировках боевиков

По данным украинской разведки, учения оккупантов продолжались в течение недели 7 – 11 февраля. Контролировали их представители высшего руководства Вооруженных сил России.

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Известно, что боевики проводили занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Кроме того, отдельные подразделения соединений переводили в высшие степени боевой готовности с целью проверки.

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В течение суток 10 февраля боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Песков, Зайцево, Гранитного, Тарамчука, Попасной и Водяного.

7 и 6 февраля российские наемники ранили трех наших защитников. К счастью, воинов оперативно госпитализировали.

5 февраля оккупанты обстреляли Павлополь. Известно, что снаряды попали в дом местного жителя, а также в школу, которая сейчас не работает.

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Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты разместили 148 танков и самоходных гаубиц всего в 36 километрах от линии соприкосновения на Донбассе. Такие действия врага являются нарушением линии отвода и минских договоренностей. Они свидетельствуют о создании условий для дальнейшей эскалации.

Полный текст публикации ГУР Минобороны в Фейсбуке:

Главное управление разведки Украины информирует:

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки. Основное внимание противник уделяет слаживанию действий в составе рот/батарей.

В частности, в течение недели на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями. В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводились в высшие степени боевой готовности с целью проверки.

Контроль проведения мероприятий боевой подготовки и проверка подготовки личного состава осуществлялись представителями высших органов военного управления ВС РФ.