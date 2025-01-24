Угрожал перерезать горло заложнице: в Днепропетровской области взяли под стражу боевого медика

В Павлограде Днепропетровской области суд решил взять под стражу боевого медика. Мужчина угрожал перерезать горло заложнице, чтобы сбежать из здания для временно задержанных военнослужащих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Единый реестр досудебных расследований.

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Что известно об инциденте

В материалах суда говорится, что 4 января подозреваемый в коридоре напал на санитарного инструктора медицинского пункта. Он подошел к женщине сзади, обхватил ее за грудную клетку и приставил лезвие канцелярского ножа к шее.

Под угрозой причинения смерти заложницы, боевой медик требовал не приближаться к нему, не оказывать сопротивления и позволить ему покинуть территорию.

Военный направился к контрольно-пропускному пункту административного здания, где требовал открыть металлические решетки с дистанционным управлением.

После общения с работниками заведения, подозреваемый прекратил угрожать и отпустил женщину. Его удалось задержать.

Мужчине сообщили о подозрении

Впоследствии, 17 января, медику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 349 Уголовного кодекса Украины – захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника.

В материалах суда говорится, что боевой медик неоднократно покидал места дислокации военных подразделений, в составе которых выполнял свои обязанности. Его поведение 4 января было обусловлено нежеланием возвращаться к выполнению военных обязанностей.

В итоге, суд постановил взять военного под стражу до 5 марта.

К слову, задержанный по подозрению за ненадлежащую защиту Харьковской области генерал Юрий Галушкин хочет вернуться на войну. Бывший командир ОТГ "Харьков" считает, что руководители подразделений делают все возможное для победы, но судебные процессы над военными мешают командирам.