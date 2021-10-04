В боевом настроении, – Ясько рассказала о состоянии задержанного Саакашвили

4 октября 2021 , 15:56
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Источник:

24 канал

Задержанный в Грузии Михеил Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме. Однако состояние политика – удовлетворительное.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько. По ее словам, Саакашвили ожидал задержания.

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"Состояние его сейчас положительное. Он пребывает в боевом настроении. Его постоянно навещают его соратники",  –  сообщила Лиза Ясько.

Ясько: Он понимал, что его могут арестовать

Согласно ее информации, на 4 октября запланирован визит консула Украины к политику. В то же время у стен тюрьмы проходит митинг – грузины собрались в поддержку Михеила Саакашвили. Акция называется "Свободу Мише".

В заявлениях он говорит, что понимал – его могут арестовать. Но это для него ненормально. Конечно, он знал что такое может произойти, что грузинские власти будут его арестовывать,
– рассказала народный депутат.

Лиза Ясько добавила, что сейчас украинская сторона занимается тем, чтобы гражданин Украины был защищенным – где и кем он бы не был.

Справка. После задержания Михеила Саакашвили народный депутат Лиза Ясько откровенно рассказала об отношениях с политиком. В фейсбуке нардеп обнародовала видео, которое записали, когда Саакашвили еще находился в Украине.

Ясько о состоянии Саакашвили: смотрите видео 24 канала

Задержание Саакашвили: коротко

  • В Грузии 1 октября 2021 года задержали Михеила Саакашвили. Политик прогнозировал такое развитие событий.
  • По словам премьер-министра Грузии, Саакашвили заочно осудили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
  • В то же время оппозиция Грузии организует массовые протесты за его свободу.
Автор: Жанна Клименко