Враг штурмует Селидово: карта боевых действий 27 октября

На фронте в течение суток зафиксировано 174 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

ВСУликвидировали 1440 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 689 040 солдат. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 октября.

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Вчера противник нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам 1 ракетный удар с применением 1 ракеты, а также 77 авиаударов, в частности, сбросив 124 КАБа. Вражеская армия осуществила более 4800 обстрелов, из них 208 - из реактивных систем залпового огня и привлекла для поражения около 1600 дронов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 7 раз штурмовали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.



На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак врага. Силы обороны отражали штурмы неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Первомайского.





На Лиманском направлении направлении россияне 18 раз атаковали, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ.

На Северском направлении Силы обороны отбили 2 штурма россиян вблизи Белогоровки.



На Торецком направлении противник при поддержке авиации, совершил 9 атак в сторону Торецка и Щербиновки.



На Покровском направлении ВСУ остановили 41 штурмовое и наступательное действие армии врага в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Больше всего враг атаковал вблизи Селидово.



На Кураховском направлении Силы обороны отбили 43 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки. Также атаковали у Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.



На Времовском направлении оккупанты осуществили 5 штурмов в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении российские войска 1 раз напрасно штурмовали позиции ВСУ.

На Приднепровском направлении армия врага 5 раз пыталась вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций, безуспешно.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии россиян не фиксируют.

В Курской области продолжается спецоперация. В Генштабе отметили, что авиация россиян продолжает бомбить свои села и города. За прошедшие дни российские самолеты нанесли 30 авиаударов 45 КАБами по собственной территории.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.